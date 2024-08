Come cambia prendere la cittadinanza con l’opzione ius scholae? La differenza con lo ius soli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In Italia, il dibattito sullaè un tema ricorrente che riemerge ciclicamente senza mai trovare una soluzione definitiva. Negli ultimi decenni, il Parlamento ha discusso diverse proposte per riformare le modalità di acquisizione della, ma nessuna di queste ha mai visto la luce. Di recente si è tornato a parlarne, presentando delle posizioni non più così distinte. Dallo iusallo ius, il centrosinistra spinge per un’apertura e la destra resiste, preoccupata per le implicazioni sociali e culturali. Il risultato è un impasse che lascia sospese le speranze di migliaia di giovani nati e cresciuti in Italia, ma ancora considerati stranieri.