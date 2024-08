Chi è Gigione il cantante inghiottito dal palco video | dalla canzone su Padre Pio alla sexy campagnola

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sta bene, per fortuna, il popolare cantanta napoletano, “” dalche ha ceduto nel corso di un concerto a Baia Felice. Luigi Ciavarola, in arte, è un cantautore e intrattenitore televisivo; fa uso di un linguaggio misto italo-campano e le sue canzoni sono ascrivibili al vasto genere trash o “tamarro”. L’altra sera i fan diche affollavano un suo concerto nel Casertano, lo hanno visto cadere neldopo il cedimento delle assi di legno., oggi, in un altrom parla di “caduta libera” con ironia, e sottolinea come poi il concerto sia andato avanti e sia lui che il pubblico si siano comunque divertiti. Nonostante i suoi 79 annigira l’Italia, e soprattutto il sud, in lungo e in largo, con i suoi concerti. Anche l’altra sera la sua esibizione è andata avanti nel tripudio dei fans.