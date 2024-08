Atletica Daisy Osakue vince in Svezia | 6027 a Boras

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In quella che è la sua prima uscita agonistica dopo l’ottavo posto dei Giochi di Parigi,domina la finale del disco al meeting di, in. La miglior misura di giornata arriva subito al primo lancio: 60.27. Lontano dal suo primato personale (che è anche record italiano, 64,57) e dal 63.11 della finale parigina. Ma comunque sufficiente per precedere le rivali nel meeting internazionale. L’azzurra aggiunge un 57.35 nel secondo lancio, ma poi rimedia quattro nulli.si aggiudica così la tappa Challenger del Continental Tour davanti al 58.22 della britannica Jade Lally, mentre è terza la svedese Caisa-Marie Lindfors con 57.61. Più indietro la danese Annesofie Hartmann Nielsen (4°, 55.84) e la padrona di casa Emma Ljungberg (54.34).