America’s Cup 2024 Max Sirena | Per Luna Rossa un’ottima Practice Race

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Barcellona, 21 agosto– Alla vigilia della terza e ultima regata preliminare, i sei team partecipanti alla 37^Cup – cinque Challenger e il Defender – hanno partecipato alla Officiale alla conferenza stampa di apertura. «Anche se si tratta di regate preliminari che non assegnano punti, tutti vogliamo vincere», ha detto Francesco Bruni, uno dei timonieri diPrada Pirelli. «Siamo qui per questo e dopo tre anni di lavoro e di attesa è chiaro che una vittoria sarebbe un bel modo di cominciare. Voglio fare i complimenti allo shore team, ai designer e in generale a tutta la squadra, per il grande lavoro fatto in questo periodo che ci ha permesso di essere qui. Il vero lavoro dei coach inizia oggi, quando ci confronteremo con i nostri avversari sul campo di regata, perché avremo davvero la misura di dove ci troviamo rispetto alla flotta».