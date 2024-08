Amadeus debutta sul Nove con due programmi | quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Manca un mese all’esordio disul. Il conduttore, dopo il record di ascolti del Festival di Sanremo, è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. Saranno due iche presenterà a settembre sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme quale sarà la data di debutto.conduce duesulC’è grande attesa per la nuova avventura dialla guida di duesul. L’ex volto Rai guiderà l’access prime time del canale con ‘Chissà chi è‘. Si tratta del quiz show basato sul format Endemol Identity da cui è stato tratto ‘Soliti Ignoti‘. La data di esordio è prevista per il 22 settembre 2024. Ma non sarà l’unico programma che condurrà quel giorno.