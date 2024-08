Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La campagna d’agosto è entrata nella sua fase più importante: quella del consolidamento dei progressi fatti, tanto (soprattutto) da Kiev quanto da Mosca, che in queste ultime settimane vive un momento altalenante. Il presidente in persona, Vladimir, dalla Cecenia – dove non era più stato dal 2011 e dove è giunto dopo aver marcato visita anche in Ossezia del Nord e Kabardino Balkaria – ha appena ordinato ai suoi militari di «espellere le truppe ucraine dalla regione di Kursk entro il 1° ottobre», convinto che lariuscirà «senza dubbi» a prevalere entro quella data sulle forze ucraine, che ora si sono attestate a 40 km dietro le linee nemiche.