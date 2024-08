Un lupo zoppo si aggira lungo il Piave l’appello dei sindaci | È di una specie protetta va curato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Treviso, 20 agosto 2024 – Unil, ilanciano un appello: “È una, evitate di avvicinarvi”. È tornato a farsi vedere l’animale ferito: è disorientato, deve essere catturato e. Già nei giorni scorsi erano arrivate delle segnalazioni della sua presenza in diverse località sulla riva destra del fiume, nel Trevigiano. Prima nell'area golenale di Maserada sule adesso a Cimadolmo. Una donna se l’è ritrovato nel giardino di casa a Roncadelle, ma l’abbaiare dei cani l’aveva messo in fuga. A quanto pare, l'animale è riuscito a guadare il fiume, andando sull'altra sponda del. “È innocuo, ma deve essere” Il Ministero ha dato il via libera alla cattura. Sono state organizzate delle battute di ricerca, ma per ora non è ancora stato accalappiato.