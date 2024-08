Un concerto per la donazione di midollo osseo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Grazie alla Consulta giovanile di Grottazzolina in collaborazione con il Comune, si terrà venerdì 23 agosto con inizio alle 21 nel terrazzo panoramico di castello Azzolino, il‘Note di Vita’. Spesso, l’unica cura efficace contro molte gravi malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi consiste nel trapianto di. Come se non bastasse, in media solamente una persona su 100.000 è compatibile. Per questo motivo la Consulta giovanile ha voluto ideare un evento di sensibilizzazione in collaborazione con l’Admo (Associazione Donatori) locale, con testimonianze di persone che hanno donato e ricevuto, alla presenza di Alessandra Zoli, responsabile del Registro dei donatori diMarche che offrirà la sua esperienza rispondendo agli ospiti. Per l’occasione Lorenzo Gramegna in arte Loree, proporrà unspettacolo dal titolo ‘Mai Solo’.