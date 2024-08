Tutto l' amore di un papà per la propria figlia pronta a spiccare il volo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 agosto 2024) Londra si è tinta di glamour grazie alla première europea del tanto atteso Blink Twice, il debutto alla regia di Zoë Kravitz. L’attrice ha potuto contare sulla presenza di un supporter speciale,Lenny Kravitz, che l’ha affiancata sul red carpet con grande orgoglio. Sguardi complici e pieni d’affetto per un genitore che non potrebbe essere più felice di vedere suail. Lo stile di Zoë Kravitz guarda le foto Zoë Kravitz infiamma il red carpet Zoë Kravitz, 35 anni, ha sfilato sul tappeto rosso con un’eleganza che ha catturato gli sguardi di tutti.