Tennis Us Open 2024 Per Jasmine Paolini a New York c’è l’opportunità di affiancarsi alle grandissime del passato

(Di martedì 20 agosto 2024)è la vera, grande, rivelazione deltico. I suoi risultati le hanno consentito di proporsi fra le prime 5 del mondo. Anzi, è addirittura la quarta se guardiamo alla graduatoria race, che tiene conto solo di quanto accaduto dall’inizio dell’anno in poi. D’altronde, se si hanno all’attivo la vittoria in un torneo 1.000 e due finali Slam, si è nell’élite assoluta. Al riguardo, aver raggiunto la partita decisiva per il titolo sia al Roland Garros che a Wimbledon – seppur uscendo sconfitta rispettivamente da Iga Swiatek e Barbora Krejcicova – consente alla ventisettenne azzurra di presentarsi al via dello Uscon una possibilità clamorosa. Quantete sono state capaci di giocare tre finali Slam consecutive su tre superfici diverse? Non è una domanda dalla risposta facile, ma con un po’ di pazienza si può risalire alla soluzione del quesito.