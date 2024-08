Naufragio Bayesian il pianto della moglie di Mike Lynch | Non ho potuto aiutarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Angela Bancares,del magnate britannico, è tra i 15 superstiti del tragicodello yacht, avvenuto a causa di una tromba d’aria nelle acque di Porticello, vicino Palermo. La donna, ancora in fase di recupero dalle ferite riportate, è in costante attesa di notizie riguardanti suo marito e la figlia diciottenne, entrambi dispersi dopo l’incidente.Leggi anche:, ecco il video del: immagini forti, affondata in pochi secondi Le parole57enne In un’intervista con i media internazionali, la 57enne ha raccontato i drammatici momenti che hanno preceduto il. Ha riferito di aver percepito i primi segnitempesta marina intorno alle 5 del mattino, quando lo yacht ha iniziato a inclinarsi, svegliandola bruscamente. “Sono uscita dalla cabina mentre la barca stava affondando.