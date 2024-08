Lukaku-Napoli il Chelsea non è convinto | ADL pronto al rilancio le ultime sull’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilcontinua il pressing per poter consegnare il prima possibile l’attaccante ad Antonio Conte. Questa è ormai la priorità azzurra. Romeluè ormai l’unico e principale obiettivo del calciomercato delper il ruolo di punta. Antonio Conte chiede l’arrivo del belga a tutti i costi e il pessimo inizio di stagione costringe ila forzare la mano, complice gli 0 gol realizzati nelle prime due sfide stagionali. Cheddira e Simeone non sembrano idonei per il ruolo di bomber azzurro mentre Conte ha più volte sottolineato che Raspadori non è l’attaccante che preferisce per quel ruolo, insomma ilnecessita di una punta di peso e visto la situazione Osimhen la priorità è chiudereil prima possibile. Al momento la situazione non è semplice e illavora per la riuscita dell’operazione.