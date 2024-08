La sconfitta a Verona e il mercato bloccato a Napoli regna la confusione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaper 3-0 subita contro ilha scatenato un vero e proprio allarme in casa, dove lasembra essere diventata la norma. Dopo una stagione deludente conclusa al decimo posto, ci si aspettava una rivoluzione sia sul campo che sul, ma la realtà è ben diversa. Ilsi è presentato acon una formazione che ha visto 10 dei 11 titolari della scorsa stagione, evidenziando una continuità che, invece di essere sinonimo di stabilità, ha mostrato i segni di una squadra priva di idee e di nuove energie. Uno dei principali fattori che stanno paralizzando ildelè la mancata cessione di Victor Osimhen. Il club, che contava di incassare una cifra significativa dalla sua vendita per poter reinvestire in nuovi acquisti, si trova ora in una situazione di stallo.