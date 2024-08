Joker | Folie á Deux un intenso e sanguinante poster

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024), unIn attesa di assistere all’anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia,si svela in un nuovoche mostra i protagonisti del film, Lady Gaga e Joaquin Phoenix, in unprimo piano mentre, macchiati di sangue, si guardano con passione. View this post on Instagram A post shared byMovie (@movie), quello che sappiamo sul filmpresenterà il ritorno di Joaquin Phoenix nel ruolo del cattivo DC. Il sequel presenterà anche il ritorno della Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ??Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è anche Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn.