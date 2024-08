Jannik Sinner positivo all’antidoping clostebol | l’ITIA lo scagiona sarà presente al via degli US Open

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)è stato dichiarato innocente dopo un’accusa di doping, col numero 1 del mondo risultatoperché entrato in contatto con una sostanza proibita, una pomata, all’ultimo torneo di Indian Wells. Ora che si è fatta luce sulla situazione,è stato dichiarato non colpevole, pur perdendo i 400 punti ottenuti al torneo Secondo la ricostruzione svolta dal Tribunale Indipendente,avrebbe utilizzato uno spray acquistato in farmacia dal preparatore atletico per curarsi un taglio a un dito. Una volta applicato il prodotto, contenente la sostanza contestata, il fisioterapista avrebbe trattato il tennista altoatesino con un massaggio senza utilizzare i guanti e causando così la contaminazione. Riconoscendo l’assenza di dolo,ha deciso di togliere i 400 punti della finale di Indian Wells e il relativo premio in denaro, circa 300.