Israele accetta la proposta Usa per la tregua ma ora tocca a Hamas

(Di martedì 20 agosto 2024) L'ennesimo viaggio diplomatico del segretario di Stato americano Antony Blinken in Medio Oriente ha segnato una tappa fondamentale nei complessi negoziati tra. Per la nona volta dall'inizio del conflitto, Blinken è volato a Gerusalemme per incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un momento che lui stesso ha definito "decisivo". Il principale obiettivo della visita era sbloccare lo stallo sui colloqui per unaa Gaza e la liberazione degli ostaggi detenuti da.Dopo tre ore di colloqui, Netanyahu ha infine dato il suo assenso alla più recenteamericana, formulata a Doha la scorsa settimana. Blinken ha confermato il sostegno di, ma ha sottolineato che ora è il turno didi rispondere positivamente.