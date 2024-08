Ideato un dispositivo basato sui polimeri per i bambini nati con problemi ventricolari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Una cannula artificiale nel cuore in grado di crescere grazie alla luce. È il nuovoper icone che non richiede di essere sostituito con la crescita del paziente. Èsucapaci di crescere se stimolati dalla luce e lo ha realizzato il gruppo di ricerca dell’Università Drexel negli Stati Uniti, guidato da Christopher Rodell che ha presentato ila Denver, nel Convegno della Società Americana di Chimica. Neiconai ventricoli vengono normalmente impiantati chirurgicamente dei dispositivi detti shunt, una sorta di tubo di raccordo, che permettono al cuore di avere un funzionamento normale ma “questidevono spesso sottoporsi ad altri due o tre, forse anche quattro interventi chirurgici solo per impiantare un tubo leggermente più grande”, ha detto Rodell.