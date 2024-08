I grazie di Concita De Gregorio uscita dall’ospedale | Un confine tra prima e ora E la riflessione sulla sanità pubblica | È possibile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Un fiume di ringraziamenti accompagna le foto condivise su Instagram dalla giornalistaDe. «Devo unmonumentale a tutti voi per le parole, i gesti, le lettere, i doni di questi giorni che – con chiarezza, per me – segnano unfra il tempo die quello di ora. Non ho potuto rispondere a ciascuno come avrei voluto. Lo faccio qui con un racconto che comincia dalla fine. 20 agosto», scrive. La giornalista ha passato il suo terzo Ferragosto consecutivo ricoverata in ospedale, dopo aver scoperto nel 2022 un tumore maligno. Deoggi, martedì 20 agosto, dal nosocomio pubblico Sant Pau di Barcellona.