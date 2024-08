Guerre stellari schiaffone di Conte a Grillo | Nessuna gerarchia M5s nel caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) È ormai scontro aperto tra Beppee Giuseppesu simbolo e mandati. Il garante del M5s, in un lungo post sul proprio blog intitolato 'Il nostro Dna' mette i puntini sulle 'i' in vista dell'assemblea costituente di ottobre, destinata a traghettare il Movimento 5 Stelle nel futuro. "Durante tutto questo cammino - scrive- ci siamo sempre ancorati a tre pilastri imprescindibili: il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato. Questi tre nostri pilastri non sono in nessun modo negoziabili, imprescindibili e non possono essere modificati a piacimento. Sono il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, il nostro faro nella tempesta. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel MoVimento l'unica speranza di cambiamento reale".