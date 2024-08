Fungaiolo disperso | fondamentale la chiamata al 112 dell’amico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Modena, 20 agosto 2024 – Ore di preoccupazione per unsessantottennein zona S. Anna Pelago nel comune di Pievepelago. Due amici di Sassuolo questa mattina sono andati a funghi in zona Saltello: arrivati nell’aerea boschiva si sono separati con l’intenzione di ritrovarsi poi in tarda mattinata. Ma poco dopo le 12 uno dei due amici arriva alla macchina e non vede ritornare il suo compagno. Dopo alcuni minuti di attesa, preoccupato, decide di chiedere aiuto al 112. La telefonata arriva alla Centrale Operativa 112 di Pavullo che immediatamente attiva i soccorsi. Sul posto vengono inviate le squadre in pronta partenza del Soccorso Alpino Stazione M. Cimone e due squadre del Soccorso Alpino della Guardia Finanza di stanza all’Abetone. Durante la marcia di avvicinamento il capo squadra della Stazione M.