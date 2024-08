Ecco cosa si nasconde sui fondali del lago di Como | un video-choc | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) C'è un vero e proprio cimitero di automobili sul fondale deldi. E se per molti questa notizia può essere una assurda scoperta, per gli abitanti deltra i più famosi del mondo non è di certo una novità. Al largo del Moregallo, la roccia sulla sponda occidentale del ramo di Lci sono decine e decine di resti di moto, auto (anche d'epoca) e furgoncini. Le più vicine - come riporta Dagopsia - si trovano a 15 metri di profondità mentre quelle più distanti a circa 70 metri. Ma se pensate che si tratti solamente di vecchi rottami vi sbagliate di grosso: nelle profondità delsono state trovate anche vetture di lusso come Jaguar, Mercedes, Land Rover e perfino delle Ducati.