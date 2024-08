Debutta la sterlina con Carlo III le api accanto al re

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Entra in circolazione oggi la prima moneta da unaraffigurante l'effige di reIII. E, sul lato ''croce'', una coppia di api, a sottolineare l'attenzione che il monarca riserva per la tutela dell'ambiente e per le specie a rischio. Quasi tre milioni le nuove monete messe in circolazione dalla Zecca reale