Chi è Luke Thompson Benedict Bridgerton protagonista della stagione 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il successo dicontinua. Anche la terzasi è piazzata ai primi posti nella top ten delle serie più viste su Netflix ed era scontata la conferma per un’altra– la quarta – in onda prossimamente. E sappiamo anche chi sarà ildei prossimi episodi:. La storia, che è tratta dai romanzi di Julia Quinn, si concentrerà sul terzo volume intitolato “La proposta di un gentiluomo”. A interpretare Benedect èe, accanto a lui, ci sarà anche Yerin Ha, l’attrice scelta per il ruolo di Sophie Beckett, l'interesse sentimentale del membrofamiglia inglese. Galeotto sarà, per i due, un incontro improvviso e inaspettato durante un ballo in maschera. I suoi occhi si poseranno su una dama vestita d’argento e il suo animo libertino subirà un un brusco contraccolpo.