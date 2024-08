Cassiera della funivia picchiata e rapinata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Risale alla festaMadonnaNeve dello scorso 5 agosto la rapina a una45enne addetta allaPasso del Lupo – Pian Cavallaro, in servizio nella postazione di Passo del Lupo di Sestola, dipendente del Consorzio Cimone. La notizia si è diffusa ieri e ha creato stupore nei paesi del Cimone perché un fatto del genere, su questi monti, non si era mai verificato. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei carabinieri. Il 5 agosto, come sempre, era stata vasta la partecipazione a questo evento religioso che si ripete ogni anno e richiama un numero elevato di pellegrini che raggiungono la vettamontagna più altacatena appenninica settentrionale eregione Emilia-Romagna, per partecipare alla santa messa e per godersi un panorama a 360 gradi che spazia su mezza Italia.