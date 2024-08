Calciomercato Milan idea Vos dall’Ajax La strategia di Moncada

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildelva avanti con l’didi portare a casa il talento di Silvano VosSilvano Vos è uno di quei talenti nati e cresciuti con la maglia dell’Ajax indosso. Un talento naturale che ora ilvuole, vorrebbe portare in Italia, ao, aello. Il passaggio dalla Johan Cruijff Arena a San Siro non peserebbe a uno come lui. Ne sono convinti un po’ tutti. A cominciare da chi lo ha visto per la prima volta, era il 2016, partecipare prima di Ajax-Twente a una gara di palleggi dedicata ai piccoli talenti del proprio settore giovanile. Una sfida di palleggi all’allora Amsterdam Arena, davanti a decine di migliaia di spettatori, che Vos vinse con 3.178 tocchi consecutivi. Ma “avrei potuto andare avanti”, disse, nemmeno troppo emozionato, quel bambino. Ora è un ragazzo che vuole giocare.