Biosfera c’era un altro progetto | Noi l’abbiamo presentato ma nessuno ci ha dato risposte

(Di martedì 20 agosto 2024) e Antonella Marchionni "Una sfera per Pesaro Capitale l’avevamo progettata anche noi, e ancora tecnicamente stiamo aspettando che ci rispondano. Non abbiamo saputo più niente del nostro, non siamo mai stati interpellati". Paolo Buroni, è il direttore artistico e fonre di Stark s.r.l., società con dieci dipendenti specializzata nella produzione di proiettori architetturali di immagini ad alta luminosità e sistemi di proiezione interattivi. La Stark è un’azienda di Cagli, fondata nel 1992, da decenni sulla breccia con collaborazioni importanti "abbiamo la direzione artistica del Museo Ferrari, ad esempio". Ma delper l’icona di Pesaro Capitale "non ci è mai arrivata alcuna risposta". Ad aggiudicarsi l’appalto da 629.850 euro più Iva per la realizzazione dellaera stata l’Artifact srl di Montecosaro, in provincia di Macerata.