Andrea Bocelli? Lo portavo con la manina ora non mi risponde più al telefono | lo sfogo di Gerardina Trovato

(Di martedì 20 agosto 2024)è tornata. Dopo il silenzio, la povertà e i problemi di depressione, la cantante classe 1967 si è aperta in una lunga intervista a LiberaLaMusica, dove ha parlato, tra le altre cose, anche del suo rapporto con. Era stata proprio laa lanciare il tenore toscano nel mondo della musica, come racconta lei stessa: “faceva il supporter nei miei teatri. Nel 1994 lui era tra le nuove voci a Sanremo, io tra i big – racconta la cantante -. Ho cominciato la mia tournée teatrale e lui era il mio supporter. Me lo sono portato con la, facendo risparmiare a Caterina pure l’assistente, perché ovviamente ci mettevano nelle camere comunicanti. Di notte se doveva andare in bagno chiamava me”. Ma il loro rapporto, con il tempo, si è incrinato e i due si sono allontanati.