Alla convention di Chicago va in scena la protesta pro pal degli uncommitted

(Di martedì 20 agosto 2024) La rinuncia di Joe Bidencandidatura a un secondo mandato ha disinnescato molte mine che si trovavano sul percorso dei democratici, in vista delle elezioni di novembre. Tra queste, il movimento “” e le proteste pro Gaza, che minacciavano di deragliare ladel partito, dentro e fuori l’arena dello United Center dove viene incoronata Kamala Harris. Durante le primarie democratiche, quando in corsa c’era il candidato unico Biden, in Michigan, Minnesota e altri sei stati circa 700 mila persone hanno votato “”, cioè per nessuno, perre contro la linea della Casa Bianca sul confronto tra Israele e Hamas. Un voto che si è tradotto in 30 delegati (su circa 4.000) che adesso siedono nell’arena indossando la kefiah e mostrando spille pro Gaza.