Addio all’uomo dei derby Pagani una vita nel calcio

(Di martedì 20 agosto 2024) Verranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Simone e Giuda a Monticelli, i funerali dell’indimenticato calciatore e allenatore Abramo. Proprio a Monticelli dove il mister aveva deciso di vivere e aveva dato il suo contributo nei primi anni didella società spendendosi molto, prima come giocatore della prima squadra poi come allenatore della stessa e allenatore delle squadre giovanili. Negli anni ha contribuito alla crescita della società e dei ragazzi che hanno vestito la maglia del Monticelli. Figura riconoscibile nel quartiere per la sua costante e preziosa presenza alle varie iniziative anche della parrocchia e della società. Proprio il Monticelliper voce del presidente Francesco Castelli, del vice Valter Di Matteo e del presidente del settore giovanile Tonino Celani ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia