Velocità limiti difficili da rispettare

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo fai andando a fare la spesa (ho 85 anni) per approvvigionamenti di derrate alimentari, attraversando centri abitati, in prossimità di rotatorie, in diverse strade statali, provinciali, ho trovatodidi 30 e 50 km orari. Ho provato atali, ma è risultato quasi impossibile.tutti suonavano, sorpassavano e via dicendo! Col limite di 30, soprattutto si deve marciare in seconda, con più inquinamento, inaccettabile. Premesso che le auto in circolazione sono munite di tutti gli accorgimenti per bloccarle all’istante, non si concepiscono talistabiliti. Anzi, suggerisco che fuori dai centri abitati venga stabilito che tale limite venga aumentato da 50 a 60 km all’ora. Cesare Luciani