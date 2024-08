Vannacci qualcuno dica all’ex generale di smetterla con questa storia dei tratti somatici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Giro pagina, perché ascoltare questi discorsi camurriusi (fastidiosi), mi irrita e, quindi, voglio condividere una recente gioia. Un istante dopo, che le nostre atlete di pallavolo han vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi, mi sono scese alcune lacrime di gioia, aumentate durante l'Inno nazionale: che ragazze meravigliose, grazie! Giova dire, che non mi sono nemmeno accorto che in squadra ci fossero ragazze straniere. Per me Paola Egonu e Miriam Sylla sono italianissime e vorrei direche l'italianità non si evince daio dal colore della pelle, ma per quello che c'è dentro il cuore e nella mente.