Tregua GazaBlinken | Momento decisivo

(Di lunedì 19 agosto 2024) 7.42 "Questo è un,probabilmente la migliore,forse l'ultima opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature".Così il segretario di Stato Usa, Blinken,incontrando a Tel Aviv il presidente di Israele, Herzog. Gli attuali colloqui "potrebbero essere l'ultima" possibilità per unaa Gaza, ha affermato. Blinken chiede a Israele e Hamas di non "far deragliare" gli sforzi per un cessate il fuoco.