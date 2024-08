Traffico Roma del 19-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione confermata dalla polizia locale dila chiusura di via Trionfale per un incidente tra via di Casal del Marmo via Giuseppe Baretti le due direzioni proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto in entrambi i sensi di marcia servizio tram 14 tornato regolare sulla tratta al largo Preneste Viale Palmiro Togliatti dopo i lavori urgenti di potatura di un albero in via Prenestina incrocio con viale Valente chiusa da oggi la stazione della metro a Furio Camillo per interventi di revisione la riapertura è prevista per i primi di novembre sulla lineaVigna Clara permane sospesa la circolazione ferroviaria traSan Pietro e Vigna Clara per l’allagamento della sede ferroviaria ricordiamo infine l’allerta meteo gialla per piogge sparse su parte della regione Maggiore azioni su ...