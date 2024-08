Tirolo potenti alluvioni flagellano il territorio | le immagini impressionanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo i violenti temporali di venerdì sera, in Austria continuano i lavori di pulizia e ripristino delle strade e delle abitazioni, ma si attendono ulteriori forti precipitazioni. La situazione è particolarmente critica in alcune aree, come la strada del Passo dell’Arlberg, che collega ile il Vorarlberg, attualmente chiusa al traffico. Hollabrunn, nella Bassa Austria, è stata dichiarata zona disastrata a causa dei gravi danni subiti.Leggi anche: Super luna blu, ecco come vederla nel cielo Sabato, Vienna ha registrato precipitazioni eccezionali, causando gravi disagi e danni significativi. A St. Anton am Arlberg, nel, sono intervenuti oltre 350 soccorritori tra vigili del fuoco, personale di soccorso alpino e Croce Rossa per svuotare cantine e garage, liberare strade e rimuovere i detriti accumulati nei bacini di raccolta.