Tennis vincere lo Us Open dopo l’oro olimpico? I precedenti sono contro e incredibilmente sincronizzati!

(Di lunedì 19 agosto 2024) Novak Djokovic e Zheng Qinwen siappena fregiati della medaglia d’oro olimpica in singolare. Nella carriera di ogni giocatore, il traguardo può assumere significati profondamente diversi, ponendosi però sempre e comunque come uno dei pinnacoli dell’attività agonistica di ognuno. Tuttavia, la stagione delnon concede tregua, impedendo di cullarsi sugli allori a Cinque cerchi. Bisogna essere pronti a ripartire, agguerriti come prima, perché incombe un nuovo Slam! Da quando la disciplina si è aperta al professionismo ed è tornata parte integrante del programma dei Giochi, solo in due occasioni (1988 e 2000) ha concesso agio ai suoi trionfatori, semplicemente perché Seul e Sidney si tennerolo Us. Viceversa, negli altri 7 casi, chi si è messo al collo la medaglia d’oro è arrivato a New York con l’aura d’Olimpia ancora ben visibile attorno alla propria figura.