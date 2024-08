Salute | guardare tv 5 ore al giorno aumenta rischio demenza del 50%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024)troppa televisioneildi. Secondo uno studio condotto nel Regno Unito su 400.000 persone, le persone che guardano la tv per più di 5 ore alhanno unmaggiore del 44% di sviluppare questa patologia debilitante. Questa cattiva abitudine è stata anche associata a tassi più elevati di ictus e Parkinson. Mentre, secondo i ricercatori,massimo 3 ore di tv alè la cosa migliore per ladel cervello. Per arrivare a queste conclusioni, pubblicate sul Journal of the America Medical Director Association, i ricercatori della Tianjin Medical University, in Cina, hanno analizzato i dati di 407.000 persone di età compresa tra 37 e 73 anni del progetto UK Biobank, di cui 40.000 avevano fatto una scansione cerebrale. Nessuno aveva alcun disturbo cerebrale diagnosticato all’inizio dello studio.