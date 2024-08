Quando inizia la scuola in Emilia Romagna le date delle prossime vacanze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – Archiviato Ferragosto, scatta il conto alla rovescia per il rientro a. La prima campanella insuonerà lunedì 16 settembre. I nostri studenti di elementari, medie e superiori, sono tra gli ultimi a tornare in classe assieme a quelli di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Nello zaino i compiti per le, che i più si appresteranno a terminare in questi giorni, e il nuovo materiale scolastico collezionato a colpi di offerte speciali tra cartolerie e supermercati tra libri nuovi di zecca, astucci, quaderni, cancelleria.