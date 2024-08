Paola Barale | Come sosia di Madonna mi davano un milione ad apparizione Sono per la ‘situationship’ più che per la relationship Il tradimento di Raz Degan? L’ho perdonato e c’è ricascato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È stato uno dei volti di maggior successo del piccolo schermo tra gli anni 90 e 2000, una tv che anon piaceva piùprima: “Ringrazio l’universo per avermi portato tante opportunità, ma già quando lasciai Buona Domenica nel 2002 quella tv me la sentivo stretta. C’era meno spazio per l’intrattenimento che piaceva a me. Non c’erano più gag con Fiorello e gli ospitiBrian Adams, Phil Collins, le Spice Girls venivano sostituiti dai concorrenti del Grande Fratello. Ricordo che Costanzo faceva scendere gli ospiti da una scalinata perché diceva che comunicava divismo. A un certo punto, fece scendere una signora qualunque, con la busta della spesa, sospettando che sarebbe bastato a farne un personaggio. In quell’intuizione c’era tutto quello che sarebbe successo in tv“, racconta in un’intervista al Corriere della Sera.