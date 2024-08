Pagelle Vuelta a España 2024 | Van Aert perfetto a Groves non riesce la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024)TERZA TAPPAWout van, voto 10: uno dei corridori più poliedrici, forti e vincente degli ultimi anni non poteva prolungare molto il suo digiuno. Dopo un’annata davvero sfortunata, tra infortuni e successi mancati di un nulla, oggi è il giorno giusto. Il belga ha fatto una volata poderosa, dimostrando che la gamba è tornata quella buona. La Maglia Verde sembra aver già un padrone, ma occhio alle sorprese in senso positivo nelle prossime giornate. Kaden, voto 8: si conferma un velocista di primissimo piano, arrendendosi solo allo strapotere del belga. Dopo il successo di ieri oggi nona replicare la, dovendo anche spendere i suoi uomini negli ultimi chilometri per riprendere la sparata di Campens. L’australiano comunque è sempre sul pezzo, e soprattutto alla, difficilmente sbaglia una volata. Jon Aberasturi, voto, 7.