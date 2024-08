Omicidio di Sharon in caserma anche il fratello e la sorella

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bergamo. Nuove convocazioni inper le indagini sulla misteriosa morte diVerzeni. Nel pomeriggio di lunedì (19 agosto) ildella vittima, Christopher, laMelody e suo marito sono arrivati al comando di via Delle Valli per essere sentiti come persone informate sui fatti. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e i colleghi del Ros intendono chiarire con loro alcuni aspetti legati alla vita della 33enne nella quale non sembrano esserci ombre. I tre hanno fatto il loro ingresso intorno alle 14.30. Interrogatori che seguono quelli di una settimana fa nei confronti del compagno della vittima, Sergio Ruocco, tenuto sotto torchio per quasi sei ore insieme al padre Mario.