Novità in panchina Orlando Ceglia nuovo tecnico dell’Oasi Sanfeliciana

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società Asd Oasicomunica l’ingaggio di Misterper la stagione sportiva 2024/2025 che guiderà il gruppo UNDER 16 classe 2009-2010 nel campionato Regionale. Decano degli allenatori in Valle di Suessola, è stato protagonista su prestigiose panchine tra cui Casertana (prima squadra e settore giovanile), Juve Stabia, Neapolis e tante altre in ambito professionistico. Una garanzia per il settore sotto l’aspettoe umano,arriva entusiasta a S.Felice per un progetto di crescita a lunga durata che darà l’opportunità ai tanti giovani del territorio di raggiungere obiettivi importanti sotto la sua guida. La società è estremamente soddisfatta per l’accordo raggiunto e ringrazia Misterper aver creduto nel progetto Oasi volto alla continua crescita dei nostri allievi.