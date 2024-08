Nomadi di nuovo allontanati È la terza volta in due settimane | Provvedimenti troppo blandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Se non fosse una questione seria, di rispetto delle regole, che crea disagi e degrado, e se non fosse accompagnata da segnalazioni costanti dei cittadini, ci sarebbe da domandarsi se e per quanto tempo l’Amministrazione abbia intenzione di farsi prendere in giro da questi soggetti". Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini commenta così l’ennesima (sarebbe la 58esimadall’inizio dell’anno, lain pochi giorni) comparsa di camper e roulotte vicino al PalaPanini. Come da copione la polizia locale è intervenuta allontanando le famiglie che hanno occupato gli spazi tra l’impianto sportivo e il centro commerciale i Portali. L’ultimo blitz risale a soli sette giorni fa: alla polizia locale era stato detto che si trattava dei ’Camminanti di Noto’, provenienti dalla Sicilia, ed erano diretti in Romagna.