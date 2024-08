NASCAR Cup Series Reddick beffa Byron e vince in Michigan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tylerha vinto la sfida invalida per laCup. Seconda affermazione in stagione, la settima in carriera, per la Toyota #45 del 23XI Racing dopo una bella battaglia nell’Overtime contro William. Dopo una notte di pausa per il maltempo e la Stage 1 vinta dalla Ford Mustang #12 del Team Penske e di Ryan Blaney, l’unica tappa del campionato all’interno del catino di Brooklyn è ripresa tra Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) in lotta per la vetta con Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19). Il finale della Stage 2 è stato più che mai interessante dopo una breve caution dovuta ad una serie di forature che ha coinvolto la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano, la Chevrolet Camaro #16 Kaulig Racing di AJ Allmendinger e la Ford #38 Front Row Motorsports di Todd Gilliland.