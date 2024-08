Moto gp Dovizioso e la vita da tester | a Misano prova la M1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – Parte la nuovadadi Andrea. Il forlivese qualche mese fa aveva aperto all’ipotesi di diventare collaudatore ingp, mettendo a disposizione le sue conoscenze tecniche e la capacità di sviluppare i prototipi, come dimostrato con successo in Ducati, e la sua prima chance arriverà nei prossimi giorni con Yamaha.prenderà parte ai test privati della casa giapponese in quel didove andrà a sostituire Cal Crutchlow infortunato: Dovi torna in sella.: “Entusiasta di salire su unagp” E’ arrivata dunque la prima possibilità in veste diper Andreache torna in Yamaha dopo aver chiuso la carriera asulla M1 del Team Razali e aver guidato per i tre diapason a inizio carriera ingp.