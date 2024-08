Montepulciano svelato il Panno del Bravìo | celebra i 100 anni di Don Marcello del Balio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Siena), 19 agosto 2024 - Dopo il Proclama del Gonfaloniere, che ha dato il via ufficialmente a questa storica edizione che segna i cinquant’deldelle Botti di, all’interno della Fortezza di, nella prima domenica di manifestazione, è statoildedicato a Dondel, ideatore del, e ai 50della manifestazione. Oltre allo svelamento deldipinto dall’artista poliziana Manuela Betti, è stato assegnato il premio “A Tavola con il Nobile”, concorso ideato dal giornalista Bruno Gambacorta in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile die insieme al Magistrato delle Contrade di, in cui si sfidano ai fornelli le otto contrade cittadine. Consegnati anche i premi dell’amministrazione comunale e Magistrato delle Contrade: Grifo Poliziano e Premio Olmastroni.