Mkhitaryan poco lucido rende chiaro il problema di Genoa-Inter!

(Di lunedì 19 agosto 2024) La prestazione di Henrikhinpuò aiutare a far luce sull’atteggiamento dell’o gruppo di Simone Inzaghi. Cerchiamo di capire cosa non ha funzionato. STUPORE – Inci si sarebbe aspettato un esordio col freno a mano tirato da parte di quei nerazzurri che, costretti dagli impegni con le Nazionali, hanno preso parte al ritiro di Inzaghi in ritardo. Il debutto stagionale di sabato scorso, invece, ha regalato la sorpresa – in negativo – che in pochissimi immaginavano. Henrikh, l’affidabilità e la prontezza fatte persona, allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi si è reso protagonista di una prestazione particolarmente sotto tono., cosa non ha funzionato? PARTICOLARE – Sin dai primi minuti diè saltata all’occhio la poca lucidità di, che solitamente risulta essere uno dei nerazzurri più precisi e sul pezzo.