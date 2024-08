Maltempo in Italia | via il caldo arrivano i temporali

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arriva ilsu molte regionine. Tra pioggia, vento e, è così che glini affronteranno il primo controesodo da bollino rosso dopo la pausa estiva. Dopo svariate settimane tra afa e, adesso si dovranno fare i conti con acqua e temperature più basse. In tanti non vedevano l’ora di tornare a respirare per via delle temperature alte di questi giorni, dopo mesi e mesi di siccità. All’arrivo di nuvoloni e di piogge, un sospiro di sollievo. Da nord a sud infatti illa fa da protagonista. La Protezione civile ha emesso per la giornata di domani un’allerta arancione in Emilia Romagna e gialla per Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e parte della Sardegna, Sicilia e Toscana.