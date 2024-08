Le armi la sparatoria l’allarme | chi era Ewald Kühbacher e perché ha ucciso il padre e una vicina a San Candido

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024)per gli abitanti di San(Bolzano) era un fantasma. 49 anni, morto all’ospedale di Bolzano dopo averilHermann e unadi casa ed essersi sparato alla gola,era da anni senza un lavoro. Si occupava delvedovo dal 2019, che aveva bisogno di cure domiciliari. Hermannera stato guardiacaccia e da lì era nato l’interesse del figlio per pistole e fucili. Aveva una collezione di, tutte detenute legalmente. E con molte di queste durante laha sparato anche a raffica dalla mansarda di casa. «Siamo vicini da 49 anni, ti prego smettila», gli ha urlato un vicino in tedesco cercando di fermarlo. Schivo ma tranquillonon soffriva di disturbi psichici, per lo meno palesi. Non seguiva terapie e non aveva legami sentimentali.