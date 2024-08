L' Autonomia Differenziata ci costa 38 Mld di Euro ma per Marsilio Va Tutto Bene

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'Aquila - Secondo le stime dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, l’Abruzzo rischia di perdere fino a 3,8 miliardi diall'anno, equivalenti all’11,5% del proprio PIL, a causa dell'introduzione dell'. Questo scenario preoccupante emerge da un'analisi condotta da ALI Abruzzo, che ha valutato l’impatto dell'sulla regione, utilizzando i residui fiscali come indicatore chiave. I dati del 2019 mostrano che la spesa primaria della pubblica amministrazione in Abruzzo rappresenta il 56,4% del PIL regionale, mentre le entrate fiscali si fermano al 44,8%. Questo squilibrio evidenzia come la regione spenda più di quanto incassi, con un deficit coperto dalle regioni del Centro-Nord, che generano residui fiscali positivi.