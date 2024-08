Guida TV Sky e NOW 18 - 24 Agosto | Un Altro Calcio - Bologna in Champions League

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)TV SKY / NOW 18 - 242024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento eancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 19, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "MINDCAGE – MENTE CRIMINALE". In questo thriller psicologico, John Malkovich, in una delle sue interpretazioni più inquietanti, è affiancato da Martin Lawrence e Melissa Roxburgh (Manifest). I detective Jake Doyle e Mary Kelly si trovano a fronteggiare un assassino che emula i cruenti omicidi del serial killer Lefevre, noto come l'Artista per la sua abilità nel disegno.